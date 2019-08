Akut situation: Derfor vendte Oslobåden om

- Oslobåden er vendt om, fordi der er en syg passager ombord. Der er faciliteter ombord til at håndtere en del pludselig opståede situationer, men ved alvorligere tilfælde af sygdom er skibet i kontakt med Radio Medical for at rådføre sig med læger. De har vurderet, at der var behov for at vende om, fortalte Gert Jakobsen og tilføjede, at Oslobåden er for stor til at gå ind i Helsingør eller Helsingborg Havn.