Agressive mundbinds-nægtere fjernet af politiet

Helsingør: En gruppe på syv personer i alderen 28 til 77 år blev onsdag aften bortvist fra Værftets Madmarked på Ny Kronborgvej. Personerne var klokken 17.46 mødt op uden mundbind og oplyste, at de på grund af påståede helbredsmæssige årsager var fritaget for at bære dem.