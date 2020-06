Aggressiv 74-årig bed betjent i armen

Klokken 17.52 tirsdag blev en patrulje sendt til Lille Lundegade, idet der dér befandt sig en ældre mand, som på opfordring nægtede at tage hjem. Da patruljen kom til stedet, vurderede de, at manden ikke var i stand til at tage vare på sig selv, og de oplyste derfor, at de ville hjælpe ham hjem.

Manden, en 74-årig fra området, blev herefter aggressiv og kastede ting efter patruljen og slog ud efter dem, hvorfor de med fornøden magt fik ham lagt ned på jorden. Her bed manden en af betjentene i armen, og patruljen måtte derfor benytte peberspray. Den 74-årige blev derpå iført håndjern, sat ind i politibilen og transporteret hjem.

Den 74-årige blev efterfølgende sigtet for vold mod polititjenestemand.