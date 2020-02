Det er blandt andet her i Hal16, at skolen, U/NORD, vil leje sig ind og lave nye uddannelsesaktiviteter. Foto: Arkiv

Aftale skal sikre nye uddannelser til byen

U/NORD ønsker at udvide sit repertoire af uddannelser. Derfor vil de nu indgå en samarbejdsaftale med kommunen, som der skal stemmes om ved næste møde i Økonomiudvalget. Det er blandt andet en del af planerne, at skolen vil få bådbygger- og sejlmageruddannelsen til byen, hvor førstnævnte faktisk har været mulig at uddanne sig til i byen førhen - men de seneste år har bådbyggeruddannelsen ligget i Hillerød.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her