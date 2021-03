Det ser ud til, at den tremastede Zar fortsat får Helsingør Havn som hjemhavn. Det passer også ind i satsningen på det maritime miljø i Hal 16 på Værftet, og at den U/Nords bådebyggeruddannelse også er på vej til at rykke ind i Værftshallerne. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Aftale er på plads: Skonnerten Zar bliver i byen og skal være skoleskib Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftale er på plads: Skonnerten Zar bliver i byen og skal være skoleskib

Helsingør - 14. marts 2021 kl. 18:13 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Siden juni har en større gruppe engagerede borgere arbejdet på at få sikret, at den usædvanligt velbevarede topsejlskonnert Zar, der er bygget i Svendborg på J Ring-Andersens Skibsværft i 1943, får fast havn i Helsingørs gamle statshavn sammen de efterhånden mange andre historiske skibe.

Læs også: Historiske skibe skal fylde havnen

Der er søgt fonde, sponsorer, og udstedt »folkeaktier.

Men fredag kom der et gennembrud i sagen, da ejeren af skibet, der er den lokalt bosiddende Henrik Frederiksen, gav et håndslag på, at foreningen bag projektet kan købe skibet for en pris på 5 millioner kroner med en udbetaling på en million kroner 1. april.

- Rederen har været meget tålmodig med os. Det har betyde meget for Henrik Frederiksen, at skibet kunne blive her i byen, siger Carsten Rygaard, der en af de aktive i arbejdet med at få Zar til at blive i byen.

Foreningens plan er, at skibet allerede fra det kommende skoleår skal sejle som skoleskib med 12 unge med forskellige faglige udfordringer.

Henrik Frederiksen, som grundlagde en større formue på salget af en række Matas-butikker, har brugt et langt, langt større millionbeløb på at sætte skibet i stand, og har længe ønsket at sælge det. Den seneste pris lød på lige under 6,5 millioner, og nu er prisen så blevet sat yderligere ned. Oprindeligt var prisen helt oppe på 13 millioner kroner.

1. million den 1. Aftalen er sådan, at den første rate på 1 million skal betales 1. april, og at resten penge skal betales over de fem følgende måneder.

- Vi har tilsagn på cirka 700.000 kroner fra fonde, 325.000 kroner fra sponsorer, og så er der givet tilsagn om køb af folkeaktier på lidt over 1 million kroner, siger Carsten Rygaard.

Folkeaktierne, som hverken kan sælges på børsen eller giver afkast, er dog endnu ikke indbetalt, men det håber folkene bag naturligvis, at "aktionærerne" vil gøre.

I forhold til den samlede finansiering er Rygaard og foreningen da også optimister.

- Vi har ansøgninger ude hos rigtig mange fonde, der holder møder her i foråret. Og flere fonde vil også først støtte os, når vi en købsaftale, siger han.

I forhold til planerne om et skoleskib, så har foreningen også været i dialog med søfartsskolerne i Svendborg og Marstal for at sikre, at man laver et tilbud, som kan betyde, at eleverne bliver rustet til senere eventuelt at tage en maritim uddannelse.

relaterede artikler

Nu er der nyt om skonnerten Zar 01. februar 2021 kl. 04:06

Ny udvikling for Zar-projektet: Kommunen er klar med støtte 20. december 2020 kl. 05:33

Modtager stor check: Kæmpe skridt for indkøb af skonnert 20. september 2020 kl. 05:00