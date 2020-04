Se billedserie Tydeliggørelse af vejens forløb anses for en god investering i forhold til eneulykker specielt i mørke. Her ses Rønnebær Allé ved Tjørnevej efter trafiksikkerhedsarbejdet. Foto: Helsingør Kommune

Afslutter fem år langt trafiksikkerhedsprojekt

Helsingør - 17. april 2020

Kommunen har nu afsluttet projektet »Trafiksikkerhedsby« og afleveret anbefalinger til Transportministeriet. I løbet af projektet er flere vejstrækninger i Helsingør, Snekkersten og Espergærde blevet ombygget I byområdet Helsingør, Snekkersten og Espergærde er der udpeget 10 særlige »grå« strækninger, hvor der sker ulykker, uden at der umiddelbart har været en entydig forklaring på hvorfor. Siden 2014 har kommunen derfor arbejdet med en særligt fokuseret trafiksikkerhedsindsats på de 10 strækninger.

Indsatsen blev udvalgt som pilotprojekt af Transportministeriet og finansieret med 10 millioner kroner, hvortil Helsingør Kommune også selv har lagt knap 10 millioner kroner.

Udover at sikre lokal trafiksikkerhed, var formålet også at se, om en stor investering i trafiksikkerhed i et afgrænset område har større effekt på trafiksikkerheden per investeret krone end ved sædvanligt trafiksikkerhedsarbejde. Og selvom der formentlig går tre til fem år, før man endeligt kan konkludere på indsatserne, så har der allerede vist sig enkelte positive tendenser i antallet af trafikulykker.

Fald i antallet af personskader

Generelt er tallet for personskader på det overordnede vejnet i byområdet faldet fra 39 personskader i 2004 til ni personskader i 2018. Faldet skyldes i høj grad det langsigtede trafiksikkerhedsarbejde, der for alvor startede med nedsættelse af kommunens trafiksikkerhedsråd i 1995, men efter ombygningen af flere strækninger i 2018-2019 er tallet i de første seks måneder af 2019 nede på to personskader.

Der har i løbet af projektet også været tilbagemeldinger fra særligt fodgængere og cyklister, der melder om større tryghed.

Hovedvægten i projektet har været Esrumvej, Rønnebær Alle og Hovvej. Strækningerne har det til fælles, at de er udformet i begyndelsen af 1980'erne, hvor hastigheden i byer var 60 km/t, og hvor trafiksikkerhed ikke var på dagsordenen på samme måde som i dag. De tre strækninger har haft klar overvægt af ulykker, særligt med lette trafikanter, hvoraf en større del er sket ved sideveje, i mørke og især i den modsatte side af, hvor belysning er placeret.

Lys og enkelthed

Løsningerne på de tre trafikveje har blandt andet været at sikre enkelhed, ensartethed og genkendelighed på hele strækningen, så bilister i god tid kan få en fornemmelse for vejens forløb, sving og hvor man møder anden trafik. Derudover blev der i projektet nedlagt de mindst anvendte fodgængerfelter, mens de resterende blev forbedret med nye støtteheller, flere såkaldte torontoblink og særlig belysning samt tilgængelighed for de bløde bilister.

Rapporten bliver præsenteret for by-, plan- og miljøudvalget på dets møde den 16. april 2020. Om rapporten siger udvalgsformand Christian Holm Donatzky(R):

- Med de mange indsatser i projekt »Trafiksikkerhedsby« sikrer vi et endnu højere niveau af sikkerhed for bilister, cyklister og fodgængere på kommunens veje. Det spiller godt sammen med vores øvrige planer for mobilitet, miljø og klima og for folkesundheden. Samtidig har vi fået mulighed for at afprøve nye former for trafiksikkerhedstiltag, som vi kan bruge i vores øvrige trafiksikkerhedsarbejde, og som andre kommuner kan lade sig inspirere af, siger han i en pressemeddelelse.

Helsingør blev i 2013 udpeget som Trafiksikkerhedsby. Udpegningen var en udmøntning af regeringens aftale »En grøn transportpolitik« af 29. januar 2009.