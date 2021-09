Se billedserie Kim Jensen regner ikke med at betale husleje, fortæller han til Frederiksborg Amts Avis. Foto: Thomas Kellermann

Afsløring: Kommune smider hjemløs ud af herberg til uhumsk spøgelseshus

Det er dybt kritisabelt, når en borger, der før boede på et herberg, med et snuptag bliver anvist til en faldefærdig gammel børnehave på Hobrovej i Helsingør, mener De hjemløses landsforening, SAND. Men børnehaven har før været brugt til at indlogere flygtninge, understreger kommunen.

Helsingør - 02. september 2021 kl. 16:28 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Spindelvævet kunne man trods alt nok fjerne. Opvasken kniber det også med at få taget. Men anderledes svært er det at gøre noget ved det indgroede snavs og de sundhedsskadelige stoffer som asbest og PCB, som der ifølge registret DinGeo Boliga er at finde på taget og i malingen i bygningen, som hjemløse borgere har fået anvist på Hobrovej 23 i Helsingør som tilbud.

Men ikke desto mindre er det for nu her, Kim Jensen og fire andre holder til. Han havde boet i Helsingør, før han for tre år siden drog til Spanien. Da han kom til Danmark, blev hjemløs og indlogeret på et herberg i Nordsjælland, var det dermed Helsingør Kommune, der var pålagt at betale nogle af udgifterne til pladsen.

Kim Jensen kommer på herberget under Servicelovens §110, fordi han har sociale problemer. Men Helsingør Kommune begynder at tage kontakt til herberget, fordi de har et »boligtilbud«. Og det er her, det bliver problematisk. I hvert fald hvis man spørger Sara Thornar, der er juridisk konsulent i SAND, De hjemløses landsforening.

- I bund og grund er problemet, at han er blevet udvisiteret til et sted, der ikke er blevet godkendt til beboelse, og at han kommer fra et bedre sted, der var godt at være, og det er ren og skær økonomi. Det er billigere at have borgere, der betaler husleje, siger hun.

Hun henviser til, at Kim Jensen er blevet pålagt at betale 3200 kroner i husleje hver måned, om hvilket han dog siger, at »Jeg kommer ikke til at betale husleje«.

- Jeg følte mig presset, og kommunen sagde også, det var for dyrt at have mig på herberg. Men jeg vil ikke kalde det her for et reelt boligtilbud, uddyber han med henvisning til den faldefærdige bygning, han mener, der er tale om - og det faktum, at man ikke kan tilmelde sig adressen gennem folkeregistret. Og går man ind på www.borger.dk og lader som om, man skal flytte til Hobrovej 23 i Helsingør, kommer en sådan meddelelse da også frem.

Tidligere flygtningebolig Lokalerne i gamle børnehave på Hobrovej har før været flygtningeboliger. Men det er ikke ensbetydende med, at den passer ind under Servicelovens §80, som går på, at en kommunalbestyrelse skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Det er imidlertid med baggrund i den paragraf, Kim Jensen er blevet anvist til Hobrovej. Derfor er der både et problem, når det kommer til boligens tilstand, men også juraen bag, mener Sara Thornar.

- Vi har at gøre med en bygning, som skal rives ned, når den bliver solgt, og alligevel vurderer man, at '§80-personer' stadig kan bo der. Og kommunen ved det jo godt. Han (Kim, red.) hører altså stadig til den personkreds, der går ind under Servicelovens §110.

Hun henviser også til den aktindsigt, hun har fået fra kommunen, som hun også har videresendt til avisen. Her er det beskrevet flere gange, at den gamle børnehave har huset flygtninge, men at man er klar over, at man har tilbudt en borger at bo et sted at bo, hvor der ikke har været tilladelse.

- Jeg forstår det sådan at det er en kommunal bygning hvor kommunen har tilbudt en borger at bo men at det så viser sig at det ikke er lovligt. Er det korrekt? (...) Denne kan godt komme til at larme politisk, hvor borger går til pressen, lyder eksempelvis noget af korrespondancen i forvaltningen om børnehaven.

Økonomi Spørger man Anne Kyung Nielsen, der er leder for visitation og boligkontoret under Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune, hæfter hun sig blandt andet ved, at stedet før har udgjort flygtningeboliger med dispensation.

- Rådgivere fra Helsingør Kommune har været i dialog med borger og herberget omkring borgers funktionsniveau og behov, og her skeler vi selvfølgelig også til borgers behov i forhold til den økonomi, der er tilknyttet. Det har vi en forpligtelse til som offentlig myndighed, tilføjer hun.

Dispensation I forhold til boligens tilstand, vil Anne Kyung Nielsen ikke udtale sig. Hun henviser i stedet til Center for Økonomi og Ejendomme. Her finder centerchef Michael Christensen også hjemmel i, at der før har boet flygtninge. Også selvom en tilladelse til at huse folk ud fra §80 i Serviceloven ikke var på plads, da man begyndte at indlogere hjemløse.

- Huset har været lovligt brugt til at placere flygtninge, hvor der har været dispensation. Det er da korrekt, at det ikke er en prægtig bygning, men der er ikke noget sundhedsskadeligt ved at være der. Så havde vi ikke kunnet få dispensation dengang, siger han.

Det har ikke været muligt at få et interview med borgmester Benedikte Kiær (K). Hun understreger dog i en SMS, at selvom hun ikke kender sagen, skal tilladelser »selvfølgelig være på plads«.