Nordsjællands Politi har bekræftet, at de modtog en anmeldelse på Restaurant Hai Yi den 16. marts 2018. Det er mundet ud i, at politiet har sigtet en person for at have en ansat, som ikke havde arbejdstilladelse i Danmark.

Afsløring: Kina-restauranter efterforskes i stor udlændingesag

To kinesiske restauranter i Helsingør og Hillerød er anmeldt for at bryde Udlændingeloven i forhold til arbejdstilladelse til deres ansatte.

Det er restauranterne Hai Yi ved Helsingør Station og Wangwang, også kendt som 9-Ni Running Sushi, i Hillerød, som er politianmeldt for at bryde loven om arbejdstilladelser og vilkår for udlændinge, der arbejder i Danmark.

