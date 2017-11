Offeret for afpresningen fik tildelt flere lussinger foran gå i byen-stedet Moonshine i det indre Helsingør. Foto: Arkivfoto

Afpresningssag udsat: Vidne skal findes i Sverige

Helsingør - 29. november 2017 kl. 06:51 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har fået tilladelse til at anholde et vidne i Sverige, som ikke mødte op, da en sag om afpresning for 120.000 kroner mandag skulle behandles i Retten i Helsingør. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Med tanke på alle de misforståelser, der har været i dag, så synes jeg vi skal vente og få vidnets forklaring«. Holdningen var klokkeklar hos forsvarer Janus Malcolm Pedersen, da det mandag eftermiddag stod klart, at det sidste vidne, der var kaldt ind i en sag om afpresning for 120.000 kroner, ikke ville møde op. Vidnet er rejst til Sverige, og efter rettens beslutning om at udsætte sagen til næste mandag, sendes fire politibetjente nu afsted for at lokalisere og anholde vidnet i ugens løb.

Anklager Kenn Jørgensen var eller klar til at anvende vidnets udsagn til politiet, men da rapporten ikke var underskrevet og dagen i øvrigt havde budt på mange uoverensstemmelser mellem politirapport og vidneforklaring, protesterede forsvareren og fik medhold.

Lussinger på Moonshine

Misforståelserne viste sig især talrige, da forurettede, en lokal produktionsskoleelev med brasilianske rødder, VS, skulle give forklaring. Iført hættetrøje under en stor dynejakke og slidte sneakers skar han en nervøs figur ved vidneskranken.

Ifølge anklageskriftet skal VS være blevet afpresset af to bekendte, 22-årige JJ og 23-årige JH. Først for 1500 kroner, hvorefter beløbet skal være steget gradvist til først 10.000, så 40.000, 70.000 og til sidst svimlende 120.000 kroner.

Ifølge VS startede det hele, da han og nogle kammerater i foråret skulle i byen. De bestilte kørsel af JH mod et mindre beløb, 100 eller 150 kroner, fra Ålsgårde til Helsingør.

Med afdæmpet stemme fortalte VS, hvordan JH's ven, JJ, involverede sig i det ellers beskedne mellemværende mellem ham og JH. Med truende adfærd på blandt andet Saunte Station og med flere lussinger foran natklubben Moonshine pressede JJ gradvist på for flere og flere penge, fortalte VS.

Det førte til, at VS to gange hævede hele sin SU og betalte til JJ gennem JH. Det bekræfter to kontoudskrifter fra banken.

Nægter sig skyldige

I JJ's og JH's lejr nægtede begge sig skyldige. JJ, der har en stribe voldsdomme på samvittigheden, forklarede, at VS havde lånt 5000 kroner af ham for at betale af på en narkogæld. Han erkendte, at de havde mødtes på Moonshine og, at JJ havde taget fat i armen på VS, fordi han var sur over, at VS kunne gå i byen og bruge, samtidig med at han skyldte nogle væk.

JH forklarede også, at VS havde lånt 5000 kroner af ham, ligesom han bekræftede, at køreturen til de 100 kroner havde fundet sted.

Specielt én ting i JH's forklaring vakte opsigt, nemlig at VS efter de påståede afpresningsepisoder skulle have været til fest hos JH, hvor fuldskab førte til, at de havde sex med hinandens kærester.

JH's forsvarer, Poul Erik Petersen satte spørgsmålstegn ved, hvor alvorlig JH's rolle kunne have været i afpresningen, hvis de to samtidig kunne feste sammen og dele kærester.

VS bekræftede episoden, men forklarede, at han var kommet over til JH's lejlighed for at betale af på gælden.

SMS til natklub-ejer

De to af de tre indkaldte vidner, der rent faktisk mødte op i Retten i Helsingør, bragte ikke meget ny viden udover at bekræfte, at der havde været tumult på Moonshine den 21. april. Mere opsigtsvækkende var en sms, som det ene vidne, VS' kæreste T, sendte til det andet vidne, Moonshines ejer. I sms'en bad T ejeren om hjælp, da JJ tidligere på dagen havde truet VS til at betale sin SU til ham. Det stemte datomæssigt overens med udskriften fra VS' bank.

Det sidste vidne, der er ven af VS og skal have været til stede ved flere af afpresningsepisoderne, var som nævnt ikke mødt op, hvorfor sagen udsættes.

Afpresningssagen genoptages 4. december.