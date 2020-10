Aflyst ironman kan betale tv-krimi, jazz og bispeindsættelse

Selv om kommunen uden tvivl har tabt besøgende og haft mindre liv i gaden efter aflysningen af dette års Ironman 70.3 European Championship, så giver det også mulighed for at støtte andre større begivenheder, fremgår det af dagsordenen til mødet i Kultur- og Turismeudvalget mandag aften.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at beløbet kan gå til tre forskellige formål. Således lyder det i et forslag til fordelingen, at de 800.000 kroner kan gå til at finansiere, at Helsingør Kommune lægger kulisser til den populære - men af kritikerne udskældte - TV2 Charlie-serie Sommerdahls anden sæson. Optagelserne er allerede i gang, og der er fra politisk hold sagt ja til tilbuddet fra produktionsselskabet på et møde i Økonomiudvalget, hvor finansieringen dog ikke blev anvist.