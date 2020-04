Mange tusinde lægger hvert år vejen forbi Hornbæks populære havnefest, men den oplevelse må de undvære år, hvor festen er aflyst. Foto: Allan Nørregaard

Aflyst: Hornbæk Havnefest udskydes til næste år

Helsingør - 06. april 2020

Alle havde glædet sig til årets store begivenhed i Hornbæk: Havnefesten, men den bliver ikke til noget i år.

Mandag aften besluttede formandsskabet bag Havnefesten, Peter Poulsen, Hornbæk IF, Jørgen Haagen, Hornbæk Havn, Urban Bräuner, Hornbæk Havneforening og Julian Isherwood, Hornbæk Bådeklub, at den populære havenfest bliver udskudt til 2021.

I en pressemeddelelse hedder det:

- Med baggrund i regeringens beslutning om, at alle større forsamlinger af befolkningen, såsom festivaler, markedsfester og lignende, ikke må finde sted august måned ud, har formandskollegiet for Hornbæk Havnefest besluttet at aflyse Havnefesten 2020, der skulle have fundet sted den 24. - 25. - og 26. juli på Hornbæk Havn.

Hornbæk Idrætsforening, Hornbæk Bådeklub, Hornbæk Havn og Hornbæk Havneforening, der arrangerer Havnefesten, beklager at beslutningen har været nødvendig, men bakker solidarisk op om myndighedernes forsøg på at dæmme op for den aggressive Coronavirus. Vi var allerede godt i gang med forberedelserne til årets Havnefest, men med statsministerens melding mandag aften, blev det klart, at Havnefesten måtte aflyses.

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, der allerede havde givet tilsagn om at være frivillig hjælper i år, og vi håber, at alle er klar igen i 2021.

V går nu i gang med at kontakte alle dem vi har aftaler og kontrakter med for at meddele dem den triste men også nødvendige beslutning på baggrund af myndighedernes beslutning.

Vi glæder os til at genåbne Hornbæk Havnefest i 2021," siger Peter Poulsen, på vegne af formandskollegiet.

Havnefesten satte sidste år rekord b¨de omsætningsmæssigt og hvad angår overskuddet, som fordeles til ungdomsarbejde i de arrangerende foreninger.