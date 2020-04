Aflysninger i hobetal

-Jeg er dybt bekymret for situationen på kultur og turisme området, og håber i den grad at der bliver fulgt op med økonomisk hjælp til alle de store og små events der nu er lukket ned frem til September. For Helsingørs vedkommende er vi nu i overhængende fare for blive sparket tilbage til stenalderen på Kultur og turismeområdet. August måned er årets største i kulturkalenderen, og her plejer vi normalt at tiltrække tusindvis af mennesker til vores mange store og små events i hele kommunen. Det at vi nu ikke kan gennemføre disse fantastiske arrangementer kan få katastrofale følger Helsingør Kommune. Her tænker jeg ikke kun på de stakkels kunstnere, skuespillere, musikere og artister, der dagligt kæmper for at holde skinnet på næsen ved at leve deres drøm ud og give os andre nogle enestående oplevelser. Jeg tænker også på alle de frivillige kræfter der har kæmpet for at skabe unikke oplevelser til borgere og sommergæster i byen. Vores erhvervsliv vil komme til at mangle indtægter, når turisterne aflyser deres tur til byen, og vores foreningsliv vil komme til at mangle den støtte som genereres via overskud fra havnefester, og andre godgørende events. Corona kaster nu så lange skygger over os alle sammen, at vi vil komme til at opleve den mærkeligste sommer i mands minde, lyder det fra Michael Mathiesen.