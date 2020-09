Aflysning af Jul på Kronborg i den nuværende form

Det er med beklagelse, at Slotschef Mikael Rasmus Nielsen har måtte træffe den nødvendige beslutning at aflyse Jul på Kronborg 2020 i sin nuværende form pga. COVID-19 situationen.

- Det er ærgerligt, men det vil desværre ikke være forsvarligt at gennemføre et sådant arrangement i år, siger Mikael Rasmus Nielsen.

Det er dog stadigvæk planen, at Kronborg Slot afholder et antal juleaktiviteter, som passer indenfor de rammer COVID-19-sitationen kræver. Derfor arbejder slottets medarbejdere for fuldt tryk på et program, hvor gæsterne vil kunne nyde den traditionsrige julestemning på slottet med aktiviteter for hele familien i et format, som sætter trygheden i fokus.