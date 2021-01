Aflyser tre teaterforestillinger

- Selvom det var forventet, er det stadig trist at måtte aflyse kulturelle begivenheder endnu engang. Heldigvis er det lykkes at finde en ny dato til forestillingen In the Air tonight, men tre forestillinger må desværre aflyses grundet regeringens forlængelse af de gældende Covid-19 restriktioner frem til og med 7. februar, oplyser Camilla HAsseriis fra Helsingør Teater.