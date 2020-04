Aflyser Stafet for Livet

Efter statsministerens sidste udmelding, der blandt andet betyder at sommerens store festivaler ikke bliver til noget, har Kræftens Bekæmpelse besluttet at aflyse en lang række Stafet for Livet-arrangementer landet over - herunder den i Helsingør.

- Det er trist, at vi nu også er nødt til at aflyse. Vores frivillige her i Helsingør har allerede lagt et stort arbejde og meget energi i at få stafetten planlagt og gennemført. Men vi skal passe på os selv og hinanden. Fighterne, som er de der har eller har haft kræft, og som vi hylder på Stafet For Livet, er især sårbare over for covid-19. Det betyder, at vi må vente på, at myndighederne vurderer, at det igen er sikkert at være i større forsamlinger, siger Morten Henriksen, der er formand for styregruppen bag stafetten i Helsingør.