Aflyser Click-festivalen

Helsingør - 13. marts 2020 kl. 16:48 Af Dorte Møller Rasmussen

Kulturværftet i Helsingør aflyser nu også den prestige-fyldte Click-festival.

- Det var egentlig planen at afholde den 10. udgave af CLICK Festival for kunst og teknologi på Kulturværftet i Helsingør til maj. Men grundet nedlukning af Kulturværftet og for at forebygge spredning af coronavirus bliver festivalen nu aflyst. det meddelte Click-festivalen »far«, Mikael Fock, fredag eftermiddag.

- Vi vil bruge den kommende tid, hvor Kulturværftet er lukket ned, til at gentænke festivalen og CLICK-universet, og vi ser frem til at præsentere dette, når vi kender vores virkelighed igen, siger chef og kunstnerisk leder af Kulturværftet Mikael Fock.

CLICK Festival er en festival, der fusionerer eksperimenterende musik, kunst, teknologi og videnskab. Kulturværftet vil bruge den kommende tid på at udvikle CLICK-universet:

- Det er super ærgerligt for festivalen, publikum og vores kunstnere, at vi skal lægge et stærkt, vigtigt og gennemarbejdet program ned, men sådan er vores virkelighed lige nu. Til gengæld giver det os en ny mulighed for at gentænke os selv og festivalen, siger Mikael Fock.

- På festivalen har vi de sidste ti år brugt kunsten og teknologierne til at udfordre og forstå verden. Nu skal vi lytte til den, for verden kommer til at se ud på en anden måde efter corona, fastslår Fock.