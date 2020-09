Det var i Egebæksvang Skov, som ses i baggrunden her, at voldsepisoden fandt sted den 7. april.Foto: Allan Nørregaard

Afhentning af kokain førte til bagholdsangreb og tæsk

Et tidligere kærestepar mødtes for at aflevere hinandens ting tilbage og købe noget kokain, da drengen fra forholdet blev angrebet af fire unge mænd på vejen til indkøbet.

Helsingør - 11. september 2020 kl. 04:39 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung pige på 15 år og hendes jævnaldrende ekskæreste mødtes den 7. april i år ved Espergærde Station for, i følge pigen, at aflevere ekskærestens tøj tilbage. De valgte derefter at gå gennem Egebæksvang Skov for at komme ned til strandvejen, hvor de skulle købe kokain. Så langt nåede de dog aldrig, for i skoven blev den unge mand overfaldet af fire unge mænd mellem 15-21 år, hvor han fik slag og spark på krop og ansigt. Retten i Helsingør tog torsdag hul på sagen, hvor det skal afgøres, om den 15-årige pige lokkede sin ekskæreste i et planlagt bagholdsangreb i samarbejde med de fire voldsmænd. Alle tiltalte nægter sig skyldige i den del, men de fire unge mænd erkender alle at have tildelt spark eller slag på offeret.

