Advarer: Nu er det sæson for udskiftning af fjernvarmerør

Fjernvarmekunder kan flere steder i Helsingør-området opleve mindre driftsforstyrrelser sommeren over. Det skyldes, at det årlige og planlagte renoveringsarbejde på ledningsnettet nu er gået i gang - og at det undervejs i arbejdet kan være nødvendigt at afkoble for varmelevering og varmt vand. Lige nu er der hele otte større og mindre anlægsprojekter i gang, men det er faktisk ikke flere, end der plejer at være sommeren over.