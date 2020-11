Æstetiske krav til kystsikring

Beton er et fremmedelement og skal så vidt muligt ikke indgå i byggeriet af fremtidige kystsikringer. Det er By-, Plan- og Miljøudvalget blevet enige om efter forvaltningen har bedt om nogle retningslinjer, når de fremover skal behandle sager om kystbeskyttelse - særligt når det kom til brug af materialer og varetagelse af landskabelige hensyn.

- Vi vedtog indstillingerne fra administrationen, og det synes jeg er fint. Det er vigtigt, at det kun er i helt særlige tilfælde, at man får lov at bruge beton. Beton er jo ikke så pænt, så det er også vigtigt, at vi kræver, den bliver dækket af sten, siger formand for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky.