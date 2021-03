Efterspørgslen på sosu'er er stigende og det sender de nordsjællandske kommuner i lønkrig. Foto: Sarah Marie Winther

Ærgerlig konkurrence om sosu'er

Borgmester i Helsingør Benedikte Kiær (K) savner et kommunalt samarbejde om sosu-udfordringer

Helsingør - 10. marts 2021 kl. 03:59 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det er superærgerligt, at kampen om uddannet arbejdskraft til sunds- og ældreområdet sender de nordsjællandske kommuner ud i en lønkamp for at tiltrække sosu-elever, mener borgmester i Helsingør, Benedikte Kiær (K). Hun så gerne, at kommunerne i stedet stod sammen om en løsning frem for at overbyde hinanden.

- Vi står overfor en landsdækkende udfordring: Alle mangler hænder i den kommunale ældrepleje, og derfor synes jeg, at det er rigtig ærgerligt, at vi ikke samarbejder om en løsning. Nu risikerer vi, at der skabes splid internt mellem kommunerne, fordi nogle vælger at gå sin egen vej, siger hun.

I Helsingør Kommune får sosu-elever den overenskomstberettigede løn, mens der i flere af nabokommunerne gives højere løn på op til flere tusinde kroner.

- Det skal ikke lyde som om, at jeg ikke hilser forbedringer af vilkårene for sosu'erne velkommen, for det gør jeg, og jeg bakker op om den seneste overenskomst på området, der sikrede det, men det er ærgerligt for samarbejdet mellem kommunerne, at der skal være den her løn-konkurrence, lyder det fra Kiær.

