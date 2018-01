Se billedserie Carsten Lind Olsen er valgt til ny formand for Ældrerådet, som nu tager navneforandring til Seniorrådet. Foto: TORBEN SORENSEN/KALABAS

Ældrerådet tager navneforandring til Seniorrådet

Helsingør - 08. januar 2018

Carsten Lind Olsen er valgt til ny formand for det nye Ældreråd, skriver Frederiksborg Amts Avis. Med et navneskift fra Ældrerådet til Seniorrådet markerer det nyvalgte råd en ny epoke. På det første konstituerende møde i Ældrerådet i går besluttede medlemmerne nemlig at indstille til Helsingør Byråd, at rådet tager navneforandring. Det er Byrådet, der giver endeligt grønt lys til et navneskifte.

- Der er flere begrundelser for et navneskift, blandt andet at man kan blive valgt ind som 60-årig, siger den nyvalgte formand, Carsten Lind Olsen.

Han tilføjer dog, at de fleste sager, som rådet beskæftiger sig med, omhandler ældre borgere.

Stemmesluger

Det var et helt nyt Ældreråd, som i går trådte sammen for at konstituere sig, og selvom det ikke er antallet af personlige stemmer fra ældrerådsvalget der bestemmer, hvem der skal være formand, så blev det alligevel stemmeslugeren, Carsten Lind Olsen, der skal stå i spidsen for rådet de kommende fire år. Han fik 722 personlige stemmer ved valget, hvor der i alt blev afgivet 4.258 stemmer på de 15 opstillede kandidater.

Kun et par stykker af Ældrerådets medlemmer har siddet i rådet før - her i blandt Carsten Lind Olsen i sin egenskab af formand for Ældre Sagen. Et hverv han frasagde sig sidste år.

Han afløser Anje Holmstad på formandsposten. Hun genopstillede ikke.

Som næstformand for Ældrerådet blev Bjarne Rosenkamp Jørgensen valgt og Knud Rosted blev valgt som kasserer. Lene Maria Nielsen, som repræsenterer Helsingør Kommune har hvervet som sekretær.

Det nye råd

Det nye Seniorråd består af Carsten Lind Olsen, Gitte Stubtoft, Knud Rosted, Mona Westermann, Vagn Carlsen, Jeithi Lillehammer-Karlsen, Bjarne Rodenkam Jørgensen, Jens Kirkegaard og Anne Lise Lassen.

Suppleanter i nævnte rækkefølge er: Jette Lützhøft, Per Thordal, Erik Bruun, Chris Povlsen, Kirsten Kjær og Ole Berger Wellendorph.

Mandag den 15. januar holder Ældrerådet sit første ordinære møde.