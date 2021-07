Udover de gode kollegaer og arbejdsopgavernes alsidighed, så kommer Margrethe Kusk Pedersen til at savne den smukke tur til Helsingør. Den har hun nydt hver dag i fem år, men nu er det slut. Fra midten af august skal hun arbejde for Odense Kommune. Foto: Privat

Ældrechef takker af: - Det har været spændende og udfordrende

Det har af og til været rygende travlt. Nogle gange har det været lidt af en udfordring, men langt det meste af tiden har det været rigtig godt at være chef for Center for Sundhed og Omsorg. Margrethe Kusk Pedersen stopper i jobbet, når sommeren lakker mod enden.

Hun har været med til at skabe kommunens nye Sundhedshus, været med til at nedbringe antallet af ledige stillinger i hjemmeplejen fra næsten hundrede til tæt på ingen. Hun har samarbejdet med mange af kommunens borgere, med politikere, ledere og medarbejdere, og så har hun været centrum i sager, hvor menneskelige fejl og skæve forventninger har sendt hende i avisernes spalter.

Margrethe Kusk Pedersen har været chef for Center for Sundhed og Omsorg siden 2016. Dengang kom hun til kommunen med en række andre kommunale chefstillinger i bagagen. Nu er tiden kommet til at prøve noget nyt, og efter sommerferien starter hun i jobbet som Ældre- og Handicapchef i Odense Kommune. En stilling, hvor hun med sikkerhed kan drage nytte af de kompetencer, jobbet i Helsingør har givet hende.

- Jeg kommer fra et stort velfærdsområde til to nye, hvor nogle problemstillinger ligner hinanden, og hvor jeg helt sikkert kan trække på nogle af de ting, som jobbet i Helsingør Kommune har givet mig, fortæller hun. Her fremhæver hun blandt andet den nære forbindelse til borgeren, som hun mener kendetegner kommunen, og ikke mindst det gode tætte samarbejde med kommunens politikere, som kvaliteter hun helt sikkert kan bringe i spil i sin nye stilling.

- Er der noget mit arbejde her i kommunen har vist mig, så er det, hvor utrolig vigtigt det er at have politisk tillid. Uden den er det svært at løse mine opgaver. I Helsingør Kommune er der generelt et rigtig godt samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere, men der er heller ikke langt til borgerne, og det er en styrke, som jeg vil tage med videre, siger hun.

Svært til tider Generelt betegner Margrethe Kusk Pedersen årene i Helsingør som rigtig spændende og ikke mindst ambitiøse. Forventningerne til hvad kommunens omsorgs- og ældreområde skal kunne har været tårnhøje, og området har generelt været omdrejningspunkt for meget bevågenhed. I nogle sammenhænge har det været godt. Udfordringerne med manglende arbejdskraft og budgetter, der ikke holder, har kaldt på politisk opmærksomhed, og der er blevet taget hurtige og effektive beslutninger, som har været nødvendige. Omvendt har den også betydet, at borgere og pressen i perioder har haft fokus på fejl og mangler, som desværre også følger med, når det er mennesker, der udfører arbejdet.

- Det har i perioder været hårdt og svært. Jeg har oplevet, hvordan borgere har følt sig svigtet og har mistet tilliden til os og måske af den grund ikke har følt, at de havde anden udvej end at gå til pressen. Det er ikke rart, og jeg har haft meget stor fokus på at erkende fejl - det er en del af jobbet, og det kan vi ikke komme udenom - men jeg har gjort, hvad jeg kan for at sikre, at de ikke sker to gange, lyder det fra den afgående chef.

De gode råd Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal overtage Margrethe Kusk Pedersen stilling, men skulle hun selv komme med et godt råd til den kommende centerchef, så må det være, at have fokus rettet mod den samfundsudfordring, der venter lige om hjørnet - en fremtid med mange flere ældre og knap så mange hænder.

- Mit bedste råd må være at sørge for, at arbejdsforholdene er gode, så man kan holde på sit personale. Vi bliver ældre og ældre, og det er en god ting, men det gør også, at flere får brug for hjælp i hverdagen. Vi står i en situation, hvor vi - kommunerne imellem - kommer til at kæmpe om arbejdskraften, og derfor er det vigtigt, at vi gør vores bedste for at sikre nogle gode rammer, siger hun og fortsætter:

- Et eller andet sted handler det jo også om at råbe op. Lige nu taler man om, at vi i fremtiden skal aflaste sygehusene, og det vil jeg ikke være med til. I det ligger der nemlig, at nogle er til for nogle andre - at aflastning bliver en belastning for andre - for kommunerne - og sådan skal det ikke være. Vi skal sammen løse opgaven!, siger hun.

Vigtige succeshistorier Som et led i at sikre fremtidens varme hænder til Helsingør Kommune er det ifølge hende også vigtigt at fokusere på at få nogle af ældreområdets succeshistorier ud i offentligheden. Alt for ofte har fokus i pressen og blandt borgerne været alle de skrækkelige historier om fejl og mangler og et enormt hårdt og presset arbejdsmiljø, og de historier er nok ikke ligefrem dem, der sælger social- og sundhedsjobbene i kommunen.

- Vi skal huske at få fortalt, at der altså også er nogle, der er rigtige glade for deres arbejde, og at sundhedspersonalet gør en stor og meget vigtig indsats. Det er vigtigt, når vi skal rekruttere personale i fremtiden, siger hun og fortsætter:

- Jeg glæder mig til, når jeg engang kan fortælle om, hvor mange, der i den grad gerne vil arbejde indenfor sundheds - og ældreområdet, fordi de har fundet ud af, hvor givende det er. Selv er jeg oprindeligt uddannet sygeplejerske - og jeg har altid været meget glad for at stå på et sundhedsfagligt fundament.

Fremtidens forventninger Sidst men ikke mindst forudser den afgående chef, at hendes afløser kommer til at skulle være med til at forme fremtidens ældrepleje, som hun selv tror bliver noget anderledes end den, vi kender i dag. For med flere ældre og færre hænder er det på tide at få afstemt, hvad man i fremtiden vil forvente, at hjemmeplejen skal kunne.

- Jeg tror, at vi som samfund skal til at vænne os til tanken om, at serviceniveauet i fremtiden bliver et andet. Vi skal gentænke frivillighed og andre ressourcer i samfundet og tænke det ind i omsorgen, for jeg tror simpelthen ikke, at Danmark har mulighed for at tilbyde de ydelser, vi gør i dag, siger hun.

Margrethe Kusk Pedersen stopper som centerchef til august.