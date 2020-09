Ældre uden computer er fanget i eget hjem på grund af Movias corona-regler

På grund af corona har Movia indført midlertidige restriktioner i brugen af Flextrafik. Hvor man tidligere kunne bestille Flextrafik ved et telefonopkald, for så at betale med kontanter ved endt rejse, så er det nu kun muligt at bestille flexture på internettet via bestillingssiden. Det efterlader rigtig mange i klemme, især de ældre borgere, der i mange tilfælde ikke har adgang til internet. En af dem der er kommet i klemme, er Winnie Poulsen på 76 år. Hun bor i Helsingør og har det sidste år brugt Flextrafik, da hun har dårlig hofte og derfor bruger rollator. Hun fik et chok, da hun sidst ringede til Movia for at bestille Flextrafik.