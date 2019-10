DF?s Marlene Harpsøe lagde i debatten vægt på, at den lovede finansiering af værestedet Klubben, der i foråret skulle findes på kulturområdet, stadig ikke er fundet, og frygtede for, det igen var de ældre- op socialt udsatte, der skulle holde for. Foto: Sarah Marie Winther

Ældre- og socialområde er den store udfordring

Helsingør: Tilhørerne i byrådssalen blev til byrådsmødet mandag aften ikke meget klogere på, hvilke konkrete besparelser og serviceforringelser, som for alvor er på bordet ved de igangværende budgetforhandlinger ved Byrådets 1. behandling af budgettet 2020. Til gengæld kom det under debatten frem, at alt - indtil videre - peger på, at Konservative og det andet store parti Socialdemokratiet samt Radikale kommer med i forliget, hvilket i sig selv giver et massivt flertal. Også DF, SF og Venstre er med i forhandlingerne, som fortsætter i dag tirsdag, og gav udtryk for vilje til at være med , men slog alle mere dystre toner an, og advarede mod for hårde besparelser på det sociale område såvel som ældreområdet. Både EL og Lokaldemokraterne forlod forhandlingerne efter få timer ved første forhandlingsdag torsdag.

