Det var her ved Hornbæk Strand, at en ældre kvinde gik amok på en gruppe festende unge.

Ældre kvinde amok ved strand på festglade unge: Hun tog pebersprayen frem

Klokken 23.45 henvender kvinden sig til de unge for at få festen stoppet. Det gør hun konkret ved at forsøge at tage deres højtaler og smide den i vandet, fremgår det af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.