Ældre Sagen vil skabe nye fællesskaber

Efter corona: Kom og vær med - enten som turhjælper eller deltager.

Helsingør - 10. marts 2021 kl. 20:21 Kontakt redaktionen

Ældre Sagen i Helsingør sætter sig nu i spidsen for, at der kommer tilbud om nye fællesskaber efter et års corona-begrænsninger.

- Der er et stort behov for at komme ud, se andre mennesker, opleve noget, foretage sig noget, sammen med andre, forklarer lokalformand Manfred Dietrich.

Derfor vil Ældre Sagen i Helsingør gøre en indsats for at få nyt liv i de lokale samfund ved at skabe nye fællesskaber.

- Ved at sætte nogle aktiviteter i gang i de forskellige lokalområder vil vi gøre en indsats for de ufrivillige ensomme i alle aldre. Man behøver ikke være medlem af Ældre Sagen, men der er rigtig mange, der gerne vil være med til at skabe nye fællesskaber, dyrke interesser som f.eks. motion, vandring, kultur, samvær, at leve sundt m.m. Der er sikkert en del initiativrige ildsjæle i de forskellig lokale områder der gerne tager bolden op og vil være med til at tilrettelægge ture, arrangementer og samvær. Kommunen og Ældre Sagen støtter aktiviteterne økonomisk, forklarer Manfred Dietrich.

Som opstart vil der være en lille vandretur med hyggeligt samvær for folk i alle aldre.

- De nye restriktioner giver mulighed til at samles op til 25 personer udendørs. Så tag hunden, barnet, forældre, barnebarnet eller en god ven med på turen. Vi går til et samlingspunkt, hvor der er bord og bænke og får en lille anretning krydret med en anekdote eller fortælling. Turen går herefter tilbage til udgangs-punktet. Herefter er det op til deltagerne at finde nye tidspunkter, tiltag og aktiviteter i nye fællesskaber.

Er du interesseret

Er det dig, der vil være med-initiativtager eller turhjælper i dit lokale område i Helsingør Ø - Helsingør V - Snekkersten - Espergærde - Hornbæk - Kvistgård - Tikøb - Nygård - Ålsgårde - Hellebæk?

- Vær med til at plante et lille træ der måske kan vokse sig stort, med nye fælleskaber, hyggeligt samvær, kulturelle tiltag og oplevelser. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Har du nogle forslag og ideer og vil være med til at koordinere i dit lokale område hører ældre Sagen i Helsingør gerne fra dig, lyder det fra formand Manfred Dietrich, som træffes på tlf. 26 30 10 70, hver dag 10-12, eller man kan skrive til: aeldre3000@gmail.com.