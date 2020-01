Det kommer igen til at blive dyrere at benytte sig af Flextrafik, hvis man bor i Helsingør.

Ældre Sagen i protest mod pristigninger på elsket busordning: »De har simpelthen ikke råd til det«

Det er anden gang på lidt over et år, at prisen på Flextrafik i Helsingør sættes op. Det vækker vrede hos Ældre Sagen, som mener beslutningen er trumfet igennem en politisk bagdør.

Til at starte med kostede en tur med Flextrafik 24 kroner. Det er dog fortid - og har været det længe. Sidste år steg prisen nemlig til 36 kroner, og nu er den sat op igen. Denne gang til 48 kroner for en tur.

Det er trænge tider for de ældre på folkepension og i kommunen. Det bliver nemlig en hel del dyrere at komme fra A til B, når det gælder kørsel med Movias ordning, Flextrafik.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her