Ældre Sagen i oprør over nye spareforslag: Det er uretfærdigt

Der skal spares på ældreområdet i Helsingør Kommune, og det vækker vrede hos Ældre Sagen. De mener, at der ikke kan spares mere. Udvalg skal tage stilling til 13 spareforslag.

Syv minutter om ugen til gåture med demente og rengøring hver tredje uge. Det er eksempler på mulige spareforslag, som Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til tirsdag eftermiddag.

- Det er uretfærdigt, at det er de ældre, man sparer på. Vi har ikke brug for færre penge, men flere penge til ældreområdet, siger Manfred Dietrich, formand for Ældre Sagen i Helsingør.

- Vi forstår godt, at man i kommunen skal spare efter coronakrisen. Men det er ikke holdbart at spare på de ældre, selvom det er småpenge. Det kommer til at ramme de ældre hårdt, understreger han.

- Det er nødvendigt at spare, fordi vi har brugt mere på området, end vi har fået tildelt. Vi skal have enderne til at hænge sammen, siger Lene Lindberg,

næstformand i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.