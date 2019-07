Ældre på plejehjem er fra den 1. juli ramt af besparelser på rengøring, aktiviteter og mad, og det protesterer Ældre Sagen imod. Fremover får beboere på plejehjem ikke refunderet mad, som de ikke spiser, fordi de enten er indlagt eller på familiebesøg. I stedet er der pr. 1. juli indført en abonnementsordning. Foto: Arkiv

Ældre Sagen: Urimelige besparelser er indført på plejehjemmene

Helsingør - 08. juli 2019 kl. 04:34 Af Dorte Møller Rasmussen På et møde i sidste uge med formanden for Sundhed og Omsorg, Mette Lene Jensen, V, rejste Ældre Sagen problematikken,

Men de omtalte besparelser er ikke nogen, Ældre Sagen billiger.

- Den er helt gal i Helsingør Kommune igen- igen, fastslår formanden, Erik Bruun efter mødet. Et af de områder, der bliver ramt af sparekniven er aktiviteterne på plejehjemmene.

- Der skal spares på aktiviteterne, hvilke der jo i forvejen ikke er mange af, og hvad vil det betyde for den enkelte borger? Man bliver reelt ikke oplyst om, hvad besparelserne helt konkret vil gå ud på, påpeger Erik Bruun og tilføjer, at kommunen åbenbart tror, at frivillige fra Ældre Sagen vil kunne stå for aktiviteter.

- Måske har kommunen glemt, at Ældre Sagens frivillige ikke løser kommunale opgaver eller kan betragtes som kommunens "ulønnede ansatte", understreger formanden.

Ældre Sagen og Helsingør Kommune har et fælles projekt om at udvikle aktiviteter til plejehjemmene, og det projekt bliver ifølge kommunen ikke berørt af besparelserne.

- Budgettet er uændret til denne indsats, understreger Center for Sundhed og Omsorg.

I et brev fra kommunen til plejehjemsbeboerne står der, at »madservice overgår til en abonnementsordning. Det betyder, at du ikke kan afbestille maden og få penge retur, hvis du har været indlagt, eller hvis du ikke har været hjemme af anden årsag f.eks. været på familiebesøg. Hvis du ønsker at foretage ændringer i dit abonnement på madservice, skal dette ske senest den 10. i måneden for at få virkning fra den 1. den følgende måned«.

Det harmer også Ældre Sagen. - Beboerne kan ikke længere fravælge maden, hvilket gør at beboerne skal betale for maden, uanset om de er hjemme eller ej. Så hvis en beboer f.eks. er indlagt i 3-4 uger bliver maden ikke længer trukket fra regningen, eller hvis de tager ud og spiser med pårørende, skal de ligeledes betale for maden, som de jo ikke spiser. Den nye "abonnementsordning " betyder, at man ikke kan afbestille måltider, men kun kan "ændre sit abonnement" med 3 ugers varsel. Det er svineri efter vores mening, lyder det fra Erik Bruun.

Han henviser til, at ifølge takstoversigten for plejehjem, så er den samlede månedlige betaling for fuld servicepakke og fuld forplejning 4.612 kr.

- Mange plejehjemsbeboere vil kun have et mindre beløb til rådighed, når det beløb plus huslejen er betalt. Synes kommunen virkelig, at man kan være bekendt at indføre så lange afbestillingsfrister, som i praksis betyder, at beboerne altid fremover kommer til at betale for måltider, de ikke får, spørger formanden for Ældre Sagen.

Ifølge det brev, som plejehjemsbeboerne har fået fra kommunen, vil der blive mindre tid til rengøringsopgaver.

»Din bolig vil blive rengjort ugentligt som tidligere, men der bliver mindre tid til rengøringsopgaverne, og det betyder, at der vil være opgaver, som ikke længere bliver udført eller bliver udført i begrænset omfang«, forklarer kommunen.

Her mangler Ældre Sagen en beskrivelse.

- Kommunen må beskrive nærmere, hvilke dele af rengøringen, som fremover kun vil blive gjort halvt, eller slet ikke udføres længere. Er det toilettet, som ikke vil blive rengjort, er det håndvasken? Ifølge den gældende kvalitetsstandard er det ikke et overvældende serviceniveau ,kommunen har for rengøringen, så der er brug for en præcisering af indsatsen efter 1. juli, påpeger Erik Bruun.