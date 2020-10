Ægtepar lever i konstant frygt for voldsdømt overbo

For ægteparret Esther og Erik Warburg på 77 og 79 var en rummelig og velindrettet lejlighed på Hesteskoen på Vapnagaard, som hører under boligselskabet Boliggården, det ideelle sted at flytte hen efter at have solgt et stort hus på Sydsjælland for 14 år siden. Særligt forbi de begge er fra området.