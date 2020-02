Ægteparret Heidi von Bülow og Brian Bouet Smiths mission om mindre plast i hverdagen fik i aftes sæsonens største investering i DRs Løvens Hule. Nu vil de booste salget af deres plastfri hverdagsprodukter herhjemme og i udlandet yderligere. Her er de flankeret af de to investorer Jan Lehrmann, tv, og Jacob Risgaard. Foto: Per Arnesen Foto: Fotograf Per Arnesen

Send til din ven. X Artiklen: Ægtepar fik rekord-investering i Løvens Hule Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ægtepar fik rekord-investering i Løvens Hule

Helsingør - 20. februar 2020 kl. 21:01 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ægteparret Heidi von Bülow og Brian Bouet Smith løb torsdag aften med sæsonens største investering på 1,9 millioner kroner, da sidste afsnit af DR's »Løvens hule« gled over skærmen. Helsingør-firmaet Maistic Bio Group sælger helt i tidsånden plastfrie hverdagsprodukter.

- Nu skal vi redde verden. Med de ord lykønskede investorerne Jacob Risgaard, Coolshop og serieinvestor Jan Lehrmann torsdag aften Heidi von Bülow og Brian Bouet Smith, som er stiftere og indehavere af Helsingør-virksomheden Maistic Bio Group.

Parret havde bedt om 1,2 millioner kroner for 8 procent af virksomheden, som er værdiansat til 15 millioner kroner. Men det endte med, at de to »Løver«, gik ind med 1,9 millioner kroner for i alt 30 procent af virksomheden.

Det er en rekordinvestering i denne sæson af »Løvens hule«.

Less Plastic in the World er mantraet for Maistic-virksomheden, som sælger plastfri hverdagsprodukter herhjemme og i 19 lande verden over .

- I har ramt ned i tidsånden - verden skriger på det her. Alle ønsker at gøre noget for miljøet, lød det fra de begejstrede »Løver« i programmet .

-Set med forretningsbriller er Maistic en eksemplarisk virksomhedscase. Men det var ikke derfor, jeg investerede. Maistic er en investering i fremtiden, i miljøet og i en bedre verden. En fremtid med mindre plast. Jeg er ikke i tvivl om, at Maistic bliver frontløber på plastfrit, og når alle trådene føres sammen, kan vi stå med en af Danmarks største miljø-succeshistorier i nyere tid, lyder det fra Jacob Risgaard, som sammen med Lehrmann nu sidder i Maistic Bio Groups bestyrelse.