Æble-årsferie i Toldkammeret

Er du vild med æbler, så slå vejen forbi Toldkammeret i efterårsferien, hvor vi byder på et hav af aktiviteter i gården og i Spisekammeret med æbler som omdrejningspunkt. Vi kalder det 'æble-årsferie', og bl.a. kan du prøve at moste din egen æblejuice på vores æblepresse og smage på forskellige slags æbler i vores smagebar. I kokkeskolen Vild med Mad er der tips og madtricks til, hvordan du kan bruge æbler i madlavningen, og hele ugen sælger Spisekammeret naturligvis både æblemost, æblekage og æblecider. Fra mandag til fredag vil også fællesspisningen være dedikeret opskrifter med æbler som ingrediens.

Tag familien under armen og mal flotte dot-mandala på gamle LP'er eller natursten. I Toldkammerets store sal er der dækket op med maling, LP'er og masser af hygge, til en sjov og meditativ maleaktivitet. Og i 'Kreativ efterårs-sjov' inviteres voksne til at udfolde deres kreative potentiale gennem maling, karton, papir, tekstiler, foto fra bøger, akryltusch, skabeloner, skumgummi, pap, malertape, garn og meget mere.

Hr Skæg på Kulturværftet

Allerede søndag den 17. oktober har børn og voksne igen mulighed for at møde Hr. Skæg og feste og synge med på hans sange. Og som altid har Hr. Skæg lovet at gøre sit ypperste for at involvere publikum og gøre dagen til en mindeværdig, sjov og lærerig oplevelse, hvor man uanset alder stadig kan både synge med og hjælpe til med at løse de problemer, der opstår, når man har skæg med tal, bogstaver, ord, matematik og sprog.