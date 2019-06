Afdelingsleder Brian Kaae mødte op med blomster, da Katrine Randrup fra Helsingør blev årets første student fra HF & VUC Nordsjælland. Foto: Mikkel Hindhede / HF & VUC Nordsjælland

Årets første student sluttede med et 12-tal

Helsingør - 14. juni 2019 kl. 10:04

Årets første student fra HF & VUC Nordsjælland i Helsingør på Montebello på Gurrevej blev 29-årige Katrine Randrup. Hun slutter sin sidste eksamen i fin stil med et 12-tal i religion.

Med den eksamen sætter hun også punktum for et langt og godt parløb med HF & VUC Nordsjælland. Her har hun gået siden 2012, hvor hun startede i 9. klasse på Almen Voksenuddannelse (AVU). Siden har hun færdiggjort ikke bare 9. og 10. klasse, men nu også en fuld HF-eksamen.

- Jeg startede her på HF & VUC Nordsjælland fordi det var den eneste mulighed for at tage 9. klasse som voksen i Helsingør," sigerOg så blev jeg bare så glad for at gå her. Det har givet mig så meget. Jeg har fundet ud af, hvor meget jeg egentlig kan og jeg har fået en masse gode venner, siger Katrine Randrup.

Katrine bliver ofte afbrudt af venner og familie der lige skal give et kram eller tage et billede. Det er tydeligt at hun er populær. Postyret lader dog ikke til at ryste Katrine.

- Specielt på HF har jeg kunnet mærke at det er nogle rigtigt dygtige lærere," fortsætter hun. "De brænder for det de gør. Søde mennesker. Og jeg er glad for at jeg tog den på enkeltfag. Jeg overvejede den 2-årige HF, men nu har jeg gået sammen med andre lidt mere voksne mennesker. Det har virkelig været godt, siger hun.

Med HF-beviset i hus har Katrine Randrup flere muligheder. Hun planlægger at søge ind på enten pædagog- eller ergoterapeutuddannelsen i januar 2020.