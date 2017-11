Debutanten Tine Høeg besøger Biblioteket Kulturværftet på fredag. Foto: Laerke Posselt

Send til din ven. X Artiklen: Årets debutant på biblioteket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets debutant på biblioteket

Helsingør - 21. november 2017 kl. 10:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blot to uger efter, at Tine Høeg modtog BogForums debutantpris 2017, kan alle interesserede på fredag klokken 17 møde hende til Fredagscafé på Biblioteket Kulturværftet. Efterfølgende vil Tine Høeg give et eksklusivt oplæg til medlemmer af Wordspace, en skriveklub for unge.

Gro Frank Rasmussen er litteraturkonsulent på Helsingør Kommunes Biblioteker og desuden formand for det dommerpanel, der netop har kåret Tine Høeg til Årets Debutant.

- Tine Høeg er et overbevisende forfattertalent. Hun skriver vibrerende præcist om hverdagsangst. Om ikke befinde sig solidt plantet midt i sit liv, men at være ved siden af. Om, hvor svært det kan være, at livet ikke bare kommer til én, men at man også må tage livet på sig.

Tine Høegs debutroman Nye Rejsende handler om at pendle. Mellem nervøsitet og længsel, mellem en gift mand og et job bag et kateder. Mellem København og Næstved.

- Det er et scoop, at få besøg af hende umiddelbart efter, at hun har modtaget hæderen, og jeg er overbevist om, at det vil blive et tilløbsstykke, siger Gro Frank Rasmussen.

Der er fri entré, men tilmelding er nødvendig. Det kan ske på et af bibliotekerne eller på billetten.dk.