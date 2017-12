Årets Handicappris uddelt

- Virksomheden har gjort alt, hvad der er muligt, for at tilpasse hverdagen til min formåen. Jeg har siddet i kørestol i de sidste år, og virksomheden valgte at ændre de fysiske rammer i virksomheden, så også rammerne modsvarer mit handicap, fortæller Christian Olesen, der kalder IMCD Danmark for en virksomhed med en enestående hensyntagen og respekt for den handicappedes situation.