Ålsgårde-forfatter nomineret til fornem bibliotekspris

- Det har været en fantastisk spændende rejse, siden jeg for et par år siden begyndte at skrive mine historier. Det er skønt at vide, at mine bøger bliver anerkendt og værdsat, hvilket jeg tager den her nominering som bevis for. Det giver mig kun mere blod på tanden, siger Estrid Dyekjær.