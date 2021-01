Åbner kirken

I denne tid er der meget, der ikke er som det plejer at være. Vi kan ikke komme ud som vi plejer. Vi kan ikke se så mange som vi plejer - og savnet efter og bekymringen for vore kære, når vi ikke må besøge hinanden, vokser.

Vi ved, at vi skal udvise tålmodighed, og vi prøver at gøre alt det vi får at vide vi skal. Glæder os over fremgang og godt nyt, og det styrker håbet. Men vi hungrer efterhånden efter at komme fri, vi længes efter lys i mørket.