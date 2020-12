Testcentret bliver opstillet her ved Helsingør Hallen. Foto: Arkiv

Åbner helt nyt testcenter i stor idrætshal

Hele vejen frem til jul, vil der være øget testkapacitet i Helsingør Kommune. Det glæder borgmesteren.

Helsingør - 10. december 2020 kl. 13:06 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Den seneste periode har været præget af først lange køer ved det mobile testcenter, da den var placeret i Espergærde og Helsingør, og derefter lang ventetid, hvis man bestilte coronatest ved Spor 13 på Helsingør Station, hvor man kunne risikere først at få tid 14 dage efter, at man bestiller tid.

Nyt testcenter Helsingør Kommune og Region Hovedstaden har dog ageret hurtigt. Allerede fra i morgen, fredag den 11. december, åbner kommunen et ekstra midlertidigt testcenter. Det bliver i Helsingør Hallen, hvor man i hverdage kan testes fra klokken 12-18, mens man lørdag og søndag kan testes klokken 10-16. Det midlertidige center har åbent til og med onsdag den 16. december. Tidsbestilling er ikke nødvendigt.

I stedet skal man blot huske sit sundhedskort samt mundbind og forberede sig på, at der kan være ventetid, ligesom køen kan strække sig udendørs.

Glad borgmester Det vurderes at det midlertidige testcenter har kapacitet til at kunne foretage 300 tests om dagen. Det er noget som borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K) glæder sig over.

- Det glæder mig meget, at vi nu i samarbejde med Region Hovedstaden kan oprette et midlertidigt test-tilbud i Helsingør Hallen. Smittetrykket i Helsingør Kommune er i de her dage alt for højt, og vi skal sammen gøre alt, hvad vi kan, for at få bragt det ned, siger hun.

Borgmesteren lægger ligeledes vægt på, at den yderligere testkapacitet vil give bedre vilkår for at bryde smittekæden.

- Med den nye lokale testmulighed kan endnu flere borgere i kommunen blive testet og dermed kan vi få brugt smittekæderne. Jeg vil appellere til alle om at tage godt imod dette tilbud, og ikke mindst om at sende venlige tanker til de kommunale medarbejdere, der har knoklet for på rekordtid at få etableret tilbuddet og sat det i drift, siger hun yderligere.

Det vil være sygeplejersker samt social- og sundhedsassistentelever, der vil stå for podningen. Kommunale medarbejdere, der normalt varetager andre opgaver, vil stå for den digitale registrering.

Testbus kommer igen Når det midlertidige testcenter i Helsingør Hallen har sidste dag den 16. december, vil den allerede dagen efter blive erstattet af Region Hovedstadens mobile testbus, der vil være i kommunen frem til og med den 24. december. Helsingør Kommune vil udsende yderligere info om dette i den nærmeste fremtid.

Det vil i perioden fortsat være muligt at blive testet på Spor 13 på Helsingør Station. Dette kræver dog tidsbestilling i god tid, da der er rift om pladserne.

