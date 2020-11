Det åbne kontor her på Toldkammerer fungerer lidt anderledes her i coronatiden - men der er stadig åbent for gode idéer. Foto: Claus Bech

»Åbent kontor« udvider åbningstiden

Tango på Kajen, forfatteraftener og Tværpolitisk Samtaleforum. Listen over kultur-arrangementer, som er blevet til i tidens løb på Toldkammerets Åbent Kontor, er lang. Under normale omstændigheder sidder Kulturværftets programmedarbejdere klar en gang om måneden til - på Åbent Kontor - at sparre med borgerne om deres ideer til kulturelle arrangementer. Denne tid er imidlertid alt andet end normal, og omstændighederne omkring Covid19 har medført, at åbningstiden er blevet udvidet, så man kan kontakte kontoret alle hverdage enten via telefon eller e-mail.