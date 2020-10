Åbent hus på eksamensfri HF-uddannelse

Den karakterfri ungdomsuddannelse Steiner HF fejrer et års fødselsdag, og man kan i næste uge besøge en af landet skoler i Kvistgård, som holder åbent hus for interesserede.

Ida Dinesen havde prøvet at gå på det almindelige gymnasium, inden hun valgte at skifte til Steiner-HF, som hun var blevet præsenteret for på et åbent hus året før.