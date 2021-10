Åbent hus i kælderen i aften

Arkæologer fra Museum Nordsjælland har siden maj måned gennemført udgravninger i kælderen under Sct. Anna Gade 5A på hjørnet af Rådhustorvet i Helsingør. Udgravningen har til formål at afdække spor efter den firlængede bygård, der lå på stedet i perioden ca. 1575-1847, og af de mennesker der boede og arbejdede i bygningerne.

Udgravningen i kælderen under Sct. Anna Gade 5A er nu så langt fremskredet, at arkæologerne kan vise deres fund frem for interesserede borgere og turister i Helsingør. Der er bl.a. mulighed for at se den brønd, der frem til 1840'erne forsynede folk og fæ i den tidligere bygård på matriklen med vand, og det fine gulv i kælderen under forhuset ud mod Sct. Anna Gade. Desuden vil arkæologerne fremvise potteskår, kridtpiber og andre fund fra kælderen.