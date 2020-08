Snoezelhusets smukke have. Foto: Presse

Åbent hus i Snoezelhuset

Med to åbent hus-arrangementer, tirsdag d. 25.8. kl. 16-20 og lørdag d. 29.8. klokken 10 til 14, inviterer Snoezelhuset indenfor på Krøyersvej 2.

Dørene åbnes for alle interesserede i forbindelse med den landsdækkende Snoezel-uge. Arrangementet har til formål at udbrede viden om og interesse for "snoezelen", og vi er både glade for og stolte af, at kunne invitere indenfor i et helt særligt hus, der har fokus på positive oplevelser gennem sanserne.

Snoezelhuset i Helsingør er et af i alt 8 huse i Danmark. Det benyttes af både privatpersoner og institutioner. Kort fortalt er huset et tilbud til alle, som har udfordringer med at modtage og bearbejde sanseindtryk. Udfordringer der viser sig på forskellig vis, og ofte i forbindelse med visse diagnoser, så som ADHD, Autisme, stress, PTSD, demens mv. Huset består af flere rum, der hver især byder på forskellige sanseoplevelser, og gennem anvendelse af div. principper inden for "snozelen", kan både børn og voksne få positive oplevelser i trygge rammer.

Udover en rundvisning og en snak med personalet og husets frivillige, vil der dels være mulighed for at afprøve de forskellige rum, og dels at blive inspireret til at fremstille sin egen tyngdedyne med små natursten.

Vi håber, at mange har tid og lyst til at kigge forbi og opleve sansehuset. I disse corona-tider er det vigtigt at kunne holde afstand til hinanden, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Tilmeldingen sker senest søndag d. 23.8 på kontakt@snoezel-helsingor.dk . Anfør hvilken dag og tidspunkt der passer bedst, og vi vender straks tilbage med en bekræftelse.