Søndag er der åben mølledag i Ålsgårde, hvor man kan se den nykalkede mølle.Foto: Presse

Åben mølle i Ålsgårde

Helsingør - 09. juni 2018 kl. 07:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På søndag er der åben mølledag på Nordskov Mølle i Ålsgårde fra kl. 10 til 16.

Nordskov Mølles Venner åbner møllen denne dag med et hav af lopper fra private loppedomptører og med musikalsk underholdning for hele familien ved Visens Venner Helsingør. Desuden vil mændene fra Snekkersten husflidsgruppe vise, hvordan man drejer i træ, og kvinderne vil vise kunstnerisk håndarbejde som naturligvis kan købes. Nordskov Mølles Venner vil sørge for kaffe, møllekringle, is, øl, vand og grillpølser. I løbet af dagen kan man høre om Nordskov Mølle og om, hvor langt restaureringen er nået.

- Vi håber på at rigtig mange vil komme forbi og opdage, at møllen faktisk kan blive et spændende samlingspunkt for fælles aktiv fritid inden for musik, sport, kunst, m.m., lyder det fra næstformanden, Peter Sandholt.

Bestyrelsen kæmper i øjeblikket med at finde de mange penge, der skal til en færdig restaurering. I år håber møllevennerne at få lagt to nye bjælker op i kælderen samt at få kældergulvet isoleret og gjort klar med gulvvarme.

- Vi satser også på at få genåbnet østre kælderindgang, hertil er adskillige fonde ansøgt, men indtil videre kniber det med positive tilbagemeldinger, forklarer Peter Sandholt