92-årig kysset og krammet af tricktyve

Klokken 15.30 indfandt to personer sig i kvindens hjem, hvor de bankede på. Kvinden lukkede dem ind og blev overdænget med kys og kram, mens de forsøgte at stjæle hendes halskæde. Det opdagede den 92-årige, så hun gennede dem ud af lejligheden, men da de var gået opdagede hun, at de havde stjålet 3000 kroner i kontanter fra hendes pung, der lå inde i stuen.

Det var den 92-årige selv, der slog alarm til Nordsjællands Politi, men det lykkedes ikke at finde de to tricktyve.

Nordsjællands Politi opfordrer til, at man ikke lukker fremmede personer ind i sit hjem, som ikke har et legitimt ærinde, og som ikke kan fremvise et gyldigt ID. I samme forbindelse opfordrer Nordsjællands Politi pårørende, plejepersonale og lignende om at huske ældre venner og familiemedlemmer om, at ikke alle fremmede blot er en ven, man endnu ikke har mødt.