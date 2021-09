Her er der opvarmning i Helsingør Hallens forhal.Foto: Presse

90 elite-elever fik testet deres fysiske formåen

Alle elever fra HEA (Helsingør Elite Idrætsakademi) har gennemgået en performance-test.

Helsingør - 15. september 2021 kl. 13:30 Kontakt redaktionen

Som sportsudøver på højt plan er det vigtigt at have øje for, hvordan man bedst kan forbedre sin fysiske formåen - for at præstere bedst muligt og begrænse risikoen for skader.

Det er baggrunden for et nyt test-setup, HEA performance profilen, som HEA-leder Jarl Venneberg Jakobsen har udviklet. I denne uge testede HEA samtlige akademiets 90 elever med det nye setup. HEA-eleverne går på en ungdomsuddannelse og træner på eliteplan ved siden af.

Programmet stod på sprinttest og hoppetest, og eleverne gik til testene med stor entusiasme. Hvor højt kunne du hoppe? Og Hvilken tid fik du? var hyppige spørgsmål, mens testningen skred fremad.

- Tanken med performance profilen er bl.a. at skabe en kulturforandring blandt eleverne. Testene gør det meget synligt for dem, at det er vigtigt at træne for at blive bedre og ikke kun for hyggens skyld. Samtidig kan testene give et fingerpeg om, hvordan den enkelte elev bedst kan sammensætte sin træning for at forbedre sin formåen og undgå skader, siger Jarl Venneberg Jakobsen.

Sjovt og værdifuldt Testene måler elevernes formåen inden for sprint og udholdenhed. Efter testdagen får eleverne deres data i en rapport, som de kan bruge, både i deres sportsklub og til at tilrettelægge den træning som er indbygget i skoletiden.

Testene kan også give et hint om, hvornår det er hensigtsmæssigt at gå i gang med træning igen efter en skade. Fx kan man efter en skade teste, hvor højt man kan hoppe - og sammenligne med sit resultat inden skaden. Kan man hoppe lige så højt som før skaden, er man formentlig klar til at genoptage sin sport.

Til testdagen i Helsingør Hallen var der tre repræsentanter for Team Danmark, som var ude for at se et test-setup brugt i praksis. Til stede var også formanden for Idræts- og Fritidsudvalget, Betina Svinggaard.

- Det lyser ud af eleverne, at de kan se værdien i at blive testet, og at de har det sjovt med det. Det er dejligt at se, for det er næsten det allervigtigste, siger hun.