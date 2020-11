9 lokale piger på scenen, da »Pigen med Bomberne« spillede på scenen

At det ér naboens datter, man ser gå på scenen én for én, uanset hvilken by man ser den i, er ét af de greb, Tue Biering sammen med Mungo Park og Teatret st. tv. gør centrale i forestillingen. At pigerne udelukkende (re)agerer på sms-instrukser under hele forestillingen er et andet, mens de tre skuespillere, Betina Grove, Marianne Søndergaard og Stine Prætorius cirkler omkring dem og fortolker, forklarer og mener.