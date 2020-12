858 kr. ekstra pr husstand næste år

- Samlet set har vi stabile priser i Forsyning Helsingør - også i 2021. Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at sænke prisen på el for andet år i træk - og fastholde varmeprisen efter seks år med konstante prisfald. Det er særlig vigtigt nu, hvor vi står på tærsklen til igen at skulle udbygge fjernvarmenettet i Helsingør Kommune, siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.