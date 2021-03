Den snart tidligere ejer af Zar, Henrik Frederiksen, har været meget tålmodig med salget af skibet. Derfor ser Carsten Rygaard ham mere som en samarbejdspartner end en sælger. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: 825.000 kroner indsamlet på 10 dage: Zar er klar med første betaling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

825.000 kroner indsamlet på 10 dage: Zar er klar med første betaling

Skonnerten Zar, der i fremtiden vil fungere som skoleskib, har på kort tid inddrevet næsten en million kroner fra folkeaktionærer. Næste skridt bliver at finde de resterende fire millioner kroner.

Helsingør - 24. marts 2021 kl. 21:01 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

For knap to uger siden kom den aftale på plads, som adskillige frivillige ildsjæle havde brugt de foregående otte måneder på at få i hus. Ejeren af skonnerten Zar, Henrik Frederiksen, gav håndslag på, at den initiativgruppe, som har forsøgt at købe skibet, kunne købe det for en pris på 5 millioner kroner. Et væsentligt nedslag fra de 13 millioner kroner, som skibet oprindeligt var sat til salg for.

En million indsamlet Efter håndslaget er initiativgruppen bag købet af Zar gået i gang med at inddrive de knap 1,15 millioner kroner, som de havde fået tilsagn om i folkeaktier fra 1250 aktionærer. Derfor har de rettet henvendelse til aktionærerne via mail, ligesom man også har gjort interesserede opmærksomme på købsudviklingen på gruppens Facebook side. Efterfølgende har aktionærerne været hurtige til at sende penge mod Zar projektet.

- På 10 dage har vi samlet 825.000 kroner ind fra vores folkeaktionærer. Derudover har vi en række lokale virksomheder, omkring 11 stykker, der i alt har doneret 320.000 kroner i sponsorater. Vi har derfor den million kroner, der skal betales den 1. april, siger Carsten Rygaard, der har været en del af initiativgruppen siden dens begyndelse.

Fondsstøtte på vej De resterende fire millioner kroner fra købsudgiften er blevet fordelt på den måde, at der skal betales en million kroner om måneden frem til den 1. august. Selvom 'Foreningen Skonnerten Zar', som initiativgruppen nu hedder, ikke har skaffet alle fire millioner kroner endnu, så er man fortrøstningsfulde.

- Vi har allerede i efteråret sendt fondsansøgninger ud, som i alt vil kunne støtte os med 12 millioner kroner. Det er fonde, der har interesse i det maritime, unge mennesker og det sociale, så vi søger ikke bare hvad som helst. Vi har da også fået tilsagn fra nogle fonde om, at de meget gerne vil støtte os, men der er nogle fondsbestyrelser, der nogle gange først mødes hver tredje måned, og så kan der godt gå lidt tid, før det hele falder på plads, siger Carsten Rygaard.

Massevis af henvendelser Foruden den økonomiske støtte, har foreningen også mærket borgernes interesse på andre måder. Der er således tikket hundredvis af mails ind i løbet af den seneste periode.

- Vi skrev ud, at hvis folk havde spørgsmål om hvor mange aktier, som de havde givet tilsagn om at købe, havde uddybende spørgsmål eller bare var interesserede i projektet, kunne de sende en mail til os. Det betød, at der kom over 300 henvendelser i løbet af den første uge. Det var alt fra folk, der ville ønske os tillykke, til personer, der ikke kunne huske, hvor mange folkeaktier, som de havde købt. Alle de mails har vi dog nu fået arbejdet os igennem, siger Carsten Rygaard.

Ny hjemmeside Foreningen har ligeledes arbejdet hårdt på adskillige digitale ting. Eksempelvis har deres Facebook side 'Skoleskibet Zar' fået en makeover med et nyt logo, ligesom der er blevet lavet en hjemmeside til projektet, som man kan finde på skoleskibet-zar.dk.

- Hjemmesiden er ment som en grundig og objektiv forklaring på hvad Skoleskibet Zar går ud på, hvor informationen er læsevenlig og nem at finde. Derudover er det også noget, som vi kan fremsende til fonde og lignende, siger Carsten Rygaard.

Styr på driften Når de fem millioner kroner er blevet betalt for skonnerten, vil der fortsat være udgifter forbundet med at drive skibet. Det bekymrer ej heller, da der er blevet lagt budgetter, hvor økonomien går op i en højere enhed.

- Først og fremmest bliver skibet leveret i topstand. Derfor har skibet, i hvert fald de kommende år, færre udgifter til reparation end mange andre træskibe. Derudover har vi lagt budgetter, og hvis vi får 12 skoleelever, og samtidig kan tjene penge på turister og lokale om sommeren, så skulle det være nok. Vi vil desuden fortsat søge fonde til driften, så vi ender med en indtjening, som er en kombination af betaling af kommuner til skoleelever, sejlads i sommerperioden samt fondsstøtte, siger Carsten Rygaard.

Festdag udskudt Fremover vil foreningen kigge på en mulighed for at udarbejde et fysisk folkeaktiebevis, som folk kan have lyst til at indramme og hænge på væggen. Derudover havde man også arbejdet på at få Zar til Helsingør den 3. og 4. april, men det er indtil videre udskudt på ubestemt tid.

- Vi havde planlagt, at skibet skulle komme til Helsingør i weekenden den 3. og 4. april. Men på grund af, at forsamlingsforbuddet ikke er blevet lempet, som vi håbede på, kan der kun komme 10 personer på kajen. Vi vil holde arrangementet for hele byen, så det kan blive festligt, og derfor har vi udsat ankomstarrangementet indtil, at vi får mere at vide af regeringen, fortæller Carsten Rygaard.

relaterede artikler

Historiske skibe skal fylde havnen 12. februar 2021 kl. 04:12

Nu er der nyt om skonnerten Zar 01. februar 2021 kl. 04:06

Ny udvikling for Zar-projektet: Kommunen er klar med støtte 20. december 2020 kl. 05:33