81-årig kørt på hospitalet efter færdselsuheld

På Borsholmvej i Borsholm skete der klokken 11.52 et færdselsuheld, da en 81-årig kvindelig bilist fra Hornbæk mistede herredømmet over sin bil og påkørte en parkeret bil. Der skete som følge af uheldet ikke umiddelbart større personskade, men uheldet skyldtes formentlig, at føreren fik et ildebefindende, og hun blev derfor efterfølgende kørt med ambulance til behandling på hospitalet.