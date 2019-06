Der var sort af mennesker, da Kulturværftet blev indviet i oktober 2010. Projektet var på dette tidspunkt omdiskuteret, og det viste sig også, at man indviede kulturhuset på et tidspunkt, hvor byggeriet langt fra var afsluttet. Aftenen før kunne Frederiksborg Amts Avis i øvrigt afsløre, at der var sket en større vandskade under de hektiske forberedelser til åbningen af byens nye vartegn. Foto: Thomas Arnbo

800.000 kroner er i spil til fejring af Kulturværftet

Det er et stort beløb, men Kultur- og Turismeudvalget var ikke afvisende overfor idéen, da de forleden tog stilling til en ansøgning fra Kulturværftet om et bevilling på 800.000 kroner udover de sædvanlige budgetter for kulturinstitutionen, som skal bruges til at markere, at det næste år til oktober er 10 år siden, at Kulturværftet slog dørene op 10.10. 2010 klokken 10.

